Olmi, regista dell Albero degli Zoccoli

L'albero degli zoccoli è un film del 1978 diretto da ermanno olmi, vincitore della palma d'oro al 31º festival di cannes. la pellicola, girata principalmente... Ermanno Olmi (Bergamo, 24 luglio 1931 – Asiago, 7 maggio 2018) è stato un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, direttore della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

