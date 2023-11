La definizione e la soluzione di: Dà il nome a un passo tra Italia e Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PREDIL

Significato/Curiosita : Da il nome a un passo tra italia e slovenia

Nelle alpi giulie, tra italia e slovenia, in prossimità del confine italo-sloveno, che prende nome dalla località di predil (in sloveno predel), frazione... Cave del Predil (Rabil in friulano, Raibl in tedesco, Rabelj in sloveno) è una frazione del comune di Tarvisio (UD). Gli abitanti si chiamano cavesi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dà il nome a un passo tra Italia e Slovenia : nome; passo; italia; slovenia; Il nome di una ditta; Registrare a nome del proprietario; nome di donna di origine ebraica; Il nome di Monti e Draghi; Legò il suo nome alla pila; Il nome di Tolstoj; passo appenninico tra Bologna e Pistoia; Il passo della A15; Non un passo in più; Non un passo di più; Il passo londinese; Il suo passo è il più alto d Italia; La regione dell italia settentrionale che i Romani chiamavano anche citeriore; Mr. in italia ; L italia s è cinta di quello di Scipio; Sancì l annessione dell Urbe al Regno d italia ; La Patrona d italia ; Una zona dell italia spesso citata dal meteo; Avevano corso in slovenia ; Penisola divisa fra Italia Croazia e slovenia ; Le Alpi e Prealpi tra Italia e slovenia ; La targa della slovenia ; Sono famose e molto visitate quelle di Postumia in slovenia ; Grosso centro della slovenia ;

