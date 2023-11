La definizione e la soluzione di: Fermarsi per difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARENARSI

Significato/Curiosita : Fermarsi per difficolta

Morti donatori di organi e per questa occasione arriva a seattle nick. meredith subito lo evita e poi gli chiede di fermarsi a lavorare in ospedale come... La seconda intifada (all'epoca denominata dal governo palestinese intifada di al-Aqa, in arabo ) è stata la rivolta palestinese ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fermarsi per difficoltà : fermarsi; difficoltà; Attraversare obbligando gli altri a rallentare o a fermarsi bruscamente; fermarsi rimanere; Impone all automobilista di fermarsi ; L impianto che consente a un veicolo di fermarsi ; fermarsi un poco; fermarsi prontamente; Che non presenta nessunissima difficoltà ; Che non presenta difficoltà ; Disseminate di difficoltà ; Un estrema difficoltà ; Procedere con difficoltà ; Li aspetta l esercito in difficoltà ;

Cerca altre Definizioni