Anatra dei grandi laghi italiani

Soluzione 13 lettere : MORETTA GRIGIA

Parte dei quali, circa l'80%, in territorio italiano. ha un perimetro di 170 km e una lunghezza di 64,37 km (la maggiore tra i laghi italiani); la larghezza... La moretta grigia (Aythya marila) è una piccola anatra tuffatrice. Nidifica sul suolo circostante i laghi e i pantani della tundra e dei confini ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

