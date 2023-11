La definizione e la soluzione di: Vestito estivo leggero e scollato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PRENDISOLE

Significato/Curiosita : Vestito estivo leggero e scollato

Pieghettata e scollata. il capo è coperto da un ampio fazzoletto quadrilungo (muccaloru) bianco, a volte bordato di rosso. il fazzoletto è nero, così come... Oscar Luigi Scàlfaro (Novara, 9 settembre 1918 – Roma, 29 gennaio 2012) è stato un politico e magistrato italiano, 9º presidente della Repubblica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vestito estivo leggero e scollato : vestito; estivo; leggero; scollato; Si sceglie in modo che s intoni al vestito ; Così è detto un vestito di marca; Portare un vestito sul proprio corpo; I pallini sul vestito ; Un vestito d occasione; Portato come un vestito ; Allunga la giornata durante il periodo estivo ; Un rovescio estivo ; L ultimo mese estivo ; Un frutto estivo liscio; Frutto estivo dalla buccia liscia e profumata; Flagello estivo ; leggero velivolo radiocomandato; leggero tessuto di cotone; Rende leggero il volante; Soffia leggero a Roma; Può essere leggero anche pesando molto; Soffio leggero ; Lo è un abito troppo scollato ; Corpino scollato ; Ardito... come un abito molto scollato ;

Cerca altre Definizioni