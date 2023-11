La definizione e la soluzione di: Quella di terra è una testuggine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TARTARUGA

Significato/Curiosita : Quella di terra e una testuggine

La testuggine di terra o testuggine di hermann (testudo hermanni gmelin, 1789) è un rettile appartenente all'ordine delle testuggini. il nome "hermanni"... L'ordine Testudines (Linnaeus, 1758) o Chelonia comprende sauropsidi comunemente noti come tartarughe, in riferimento a specie marine e testuggini, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

