La definizione e la soluzione di: Porta alle varie stanze.

Soluzione 9 lettere : CORRIDOIO

Significato/Curiosita : Porta alle varie stanze

Colorati ed arricchito ulteriormente da un tappeto d’erba che porta alle varie stanze interne. si tratta di un'abitazione ecosostenibile: gli spazi interni... Il corridoio è uno spazio architettonico, solitamente stretto ma a volte anche più largo, e comunque sempre molto più lungo che largo, e serve per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Porta alle varie stanze : porta; varie; stanze; Si porta in tavola con la zuppiera; L inquilina della porta accanto; Una porta a rullo; porta alla rovina Otello; È storica quella di porta Pia; Serve a chiudere la porta ; Entra in varie leghe; Sceneggiato televisivo in varie puntate; Ha varie casse; La cucina delle varie culture; Le varie morfologie della pasta; Elemento piatto e sottile dalle varie funzioni; L appartamento con due sole stanze ; Piccole stanze da pranzo; Le stanze dell Orlando furioso; Il frigo nelle stanze d albergo; Le porte delle stanze ; stanze per studenti;

