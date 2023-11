La definizione e la soluzione di: Omettere di curare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TRALASCIARE

Significato/Curiosita : Omettere di curare

Cercare di curare la ragazza che continua a peggiorare a causa del mercurio iniettatole dai dottori del terrore. per conquistare più fiducia da parte di scott... La preterizione (dal verbo latino "praeterire", letteralmente "andare oltre", "tralasciare"), nota anche come paralessi, paralissi o paralipsi (dal ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Omettere di curare : omettere; curare; omettere non includere; omettere trascurare; omettere , trascurare; omettere , non includere; Si cerca di curare i propri; Si può curare con il ferro; Un affanno da curare ; curare , sanare; Piccolo choc elettrico per curare le aritmie; curare , medicare, riportare in salute;

Cerca altre Definizioni