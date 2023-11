La definizione e la soluzione di: Come un codice di antichi monasteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MINIATO

Significato/Curiosita : Come un codice di antichi monasteri

Cristianesimo un monastero è un edificio comune dove vive una comunità di monaci o monache, sotto l'autorità di un abate o di una badessa. i monasteri non costituiscono... San Miniato (già San Miniato al Tedesco) è un comune italiano di 27 703 abitanti della provincia di Pisa in Toscana. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Come un codice di antichi monasteri : come; codice; antichi; monasteri; Un uccello come l egretta; Un elemento come i chip dei computer; Memorabile come un avventurosa impresa; I network come Facebook; Clamorosa come certe vittorie; Reticente come i malavitosi; Molte sue norme sono riprese nel codice Civile; Il codice personale composto da 16 caratteri; Il codice delle buone maniere; codice Civile; Il codice del conto corrente; codice Penale; Lo skipper degli antichi velieri; antichi poeti cantori scozzesi; antichi maestri privati; Supporto per antichi bracieri; antichi cantori greci; Raffica di schegge degli antichi cannoni; Dirigono i monasteri ; I superiori dei monasteri ; Superiori di monasteri ; I monasteri dei più pazienti; Donne che sono a capo di monasteri ; Cortile porticato in conventi e monasteri ;

Cerca altre Definizioni