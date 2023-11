La definizione e la soluzione di: Animali simili ai licaoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IENE

Significato/Curiosita : Animali simili ai licaoni

Lunghe assenze, non sono necessari nei licaoni, che tendono a stare insieme per periodi più lunghi. i licaoni stanzianti in africa orientale non sembrano... Le Iene è un programma televisivo italiano di genere talk show, rotocalco e investigativo ideato da Davide Parenti, in onda su Italia 1 dal 22 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

