Una lettera che può avere l accento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lettera che può avere l accento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOCALE

Significato/Curiosita : Una lettera che puo avere l accento

accento musicale, consistente cioè non nell'intensità vocale, ma nell'altezza del suono. si distinguono tre tipi di accento: l'accento acuto (´), che... Delle fonti. vocali quando due simboli appaiono in coppia, quello a sinistra rappresenta una vocale non arrotondata, quello a destra una vocale arrotondata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

