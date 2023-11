La definizione e la soluzione di: Blocca l attività lavorativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : SCIOPERO GENERALE

Significato/Curiosita : Blocca l attivita lavorativa

Il blocco delle attività amministrative negli stati uniti d'america (in lingua inglese chiamato government shutdown) è la particolare procedura del governo... Lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, promossa dai sindacati (ma è concepibile anche uno sciopero ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

