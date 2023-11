La definizione e la soluzione di: Vestaglia giapponese a maniche larghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : KIMONO

Significato/Curiosita : Vestaglia giapponese a maniche larghe

Come altre forme di abbigliamento tradizionale giapponese, lo yukata ha maniche larghe e cuciture piatte. a differenza del kimono, è fatto generalmente di... Il kimono ( letteralmente "cosa da indossare" e quindi "abito") è un indumento tradizionale giapponese, nonché il costume nazionale del Paese del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vestaglia giapponese a maniche larghe : vestaglia; giapponese; maniche; larghe; Tipica vestaglia giapponese; La vestaglia del medico; Provocante vestaglia femminile fra; Tipica vestaglia orientale; vestaglia cerimoniale; Yoji il regista giapponese di Kyoto Story; Lotta giapponese per colossi; Tipica vestaglia giapponese ; Il tipico suicidio giapponese ; Hello marchio giapponese rappresentato da una gattina; Il fritto giapponese di verdura e crostacei; Camicetta senza maniche ; Capo in maglia con le maniche ing; Maglione senza maniche ; Un attaccatura di maniche ; Estremità di maniche ; Si applicano alle maniche lise di giacche e golf; Ferite larghe profonde; Le richiede larghe il traffico; Le larghe lamine per stuccare; larghe e spaziose; Hanno le maglie larghe o strette; Grande coalizione oppure Governo di larghe ;

