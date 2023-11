La definizione e la soluzione di: Una tecnica per decorare oggetti con ritagli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DECOUPAGE

Significato/Curiosita : Una tecnica per decorare oggetti con ritagli

Découpage ritorna ad andare di gran moda perché permette di decorare mobili e oggetti con grande facilità, e l'utilizzo dei nuovi prodotti ha inoltre... Il découpage è una tecnica decorativa, il cui nome deriva dal francese découper, ovvero ritagliare. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

