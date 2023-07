Sta per questa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta per questa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : STA

Significato/Curiosita : Sta per questa

Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. qualcosa di sinistro sta per accadere (something wicked this way comes) è un film horror del 1983, diretto... Tabella sparsa" sta – strutture trasporto alto adige – gestore dell'infrastruttura trasportistica della provincia autonoma di bolzano sta – codice aeroportuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

