La definizione e la soluzione di: Sigla per telecomunicazioni.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TLC

Significato/Curiosita : Sigla per telecomunicazioni

Secondo le convenzioni di wikipedia. nelle telecomunicazioni un operatore virtuale di rete mobile, in sigla mvno (dall'inglese mobile virtual network operator)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

