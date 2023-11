La definizione e la soluzione di: Ricchi campi nella provincia di Vercelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RISAIE

Significato/Curiosita : Ricchi campi nella provincia di vercelli

La battaglia dei campi raudii, conosciuta anche come battaglia di vercelli, fu combattuta nel 101 a.c. fra un esercito della repubblica romana, comandato... La risaia è una sistemazione superficiale del terreno adatta alla coltivazione del riso. Le risaie sono un aspetto tipico dei territori di molti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

