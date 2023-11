La definizione e la soluzione di: Procede sulle rotaie in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Significato/Curiosita : Procede sulle rotaie in citta

Ammirare il capolavoro ormai in via di completamento. il 26 gennaio 1504 la statua viene definita "quasi finita" e si procede a nominare una commissione... Un tram è un veicolo su rotaia che viaggia su binari tranviari su strade urbane pubbliche; alcuni includono segmenti con diritto di passaggio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

