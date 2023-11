La definizione e la soluzione di: Si fa prima di dire il resto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PREMESSA

Significato/Curiosita : Si fa prima di dire il resto

Amiche!» (il saluto della gialappa's band in apertura di tutte le trasmissioni di mai dire...) «chi cambia canale è un...» (gialappa's band) mai dire... è... Una premessa è una dichiarazione preliminare ad un'altra dichiarazione o a un discorso, che ha lo scopo di introdurre o chiarire un concetto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si fa prima di dire il resto : prima; dire; resto; prima taglia e poi cuce; La cantano i Francesi prima delle partite della Nazionale; La prima domenica dopo Pasqua; Si spendevano a Madrid prima dell euro; Un contratto per i divi prima di sposarsi; I corn della prima colazione; Stentare a dire ; Si taglia al toro per modo di dire ; Tale da non potersi dire ; Può dire la sua in un azienda; Giocare con lui vuol dire perdere; Come dire molto; resto di edificio; Adesso resto nel tino; Un resto che interessa al paleontologo; resto umano appartenuto a un santo; Il resto per il cameriere; Restano senza resto ;

