Soluzione 12 lettere : ANTIQUARIATO

Significato/Curiosita : La passione per gli oggetti d un tempo

Nome e cognome, di tutti i personaggi della saga de la ruota del tempo di robert jordan. indice a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z lord... Con il termine antiquariato si intende la raccolta ed il commercio di libri, mobili, opere d'arte e oggetti antichi. In senso estensivo, la parola ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La passione per gli oggetti d un tempo : passione; oggetti; tempo; Sono la passione dei sub; passione oratoria; Votati con passione ; Gesù vi pregò prima della passione ; Coltiva la passione per la collezione dei francobolli; La passione di chi va in bici; oggetti abbinati; Sono doppie negli oggetti ; Crea oggetti preziosi; Permette di inoltrare oggetti con aria compressa; L attività di chi crea oggetti non in serie; oggetti qualsiasi; Non l esegue da tempo il barbuto; Il servizio un tempo obbligatorio; Lontano nel tempo e nello spazio; Ingiallisce con il tempo ; Il tempo che un aereo ha per il decollo; Un periodo di tempo ;

