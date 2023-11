La definizione e la soluzione di: L opera di Mozart con protagonista un re di Creta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IDOMENEO

Significato/Curiosita : L opera di mozart con protagonista un re di creta

dell'opera seria idomeneo, re di creta ossia ilia e idamante; mozart iniziò a comporla nel mese di ottobre e il 5 novembre 1780 partì per monaco, con... Idomeneo, K 366 (anche noto come Idomeneo, re di Creta ossia Ilia e Idamante), è un'opera seria (il primo capolavoro serio di Mozart) in lingua ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

