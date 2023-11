La definizione e la soluzione di: Le Ninfe che adornano la fontana in Piazza dell Esedra a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NAIADI

Significato/Curiosita : Le ninfe che adornano la fontana in piazza dell esedra a roma

Centro dell'esedra è una cascata: l'acqua poi prosegue in sotterranea per andare ad alimentare la fontana dei delfini. ai lati della fontana, una balaustra... Le Nàiadi (in greco antico: ade, Naiádes, da e, "fluire", e µa, "acqua corrente") sono figure della mitologia greca. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

