La definizione e la soluzione di: Molti l ambiscono a fine mandato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RIELEZIONE

Significato/Curiosita : Molti l ambiscono a fine mandato

Meredith, mentre entra in conflitto con il fratello, in quanto entrambi ambiscono al posto di primario di neurochirurgia dell'ospedale, temporaneamente... Lo scandalo Watergate, o semplicemente il Watergate, fu uno scandalo politico scoppiato negli Stati Uniti nel 1972, innescato dalla scoperta di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Molti l ambiscono a fine mandato : molti; ambiscono; fine; mandato; Lo hanno molti forni a microonde; Scrisse molti successi con Lennon; Se dilaga molti si ammalano; Fioriscono su molti davanzali; Il tasto di arresto su molti apparecchi; La linguetta di molti strumenti a fiato; Il top cui molti ambiscono ; La ambiscono i partecipanti al Tour de France; ambiscono ai dividendi; I tennisti ambiscono al Grande; Un premio cui ambiscono molti manager; Mette fine al videogioco; La fine del corso; La fine del magma; La fine dei cartoon; La fine di Zdanov; Lo dice chi alla fine trova; mandato giù dalla bocca all esofago; Operazione di arresto per cui serve un mandato ; Indicato o mandato dal fato per uno scopo; mandato al tappeto; mandato per la cattura; Spedito, mandato ;

Cerca altre Definizioni