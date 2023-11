La definizione e la soluzione di: Si lavano in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STOVIGLIE

Significato/Curiosita : Si lavano in cucina

Successivamente, si recuperano gli odori usati, si lavano, si tritano e si fanno soffriggere in un tegame; una volta rosolato il tutto si aggiunge la carne... Stoviglia è un termine generico che indica i contenitori usati in cucina per contenere e servire il cibo. Le stoviglie sono realizzate generalmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si lavano in cucina : lavano; cucina; I panni sporchi si lavano in; Quelli sporchi si lavano in famiglia; Si lavano in convento; Di solito non si lavano coi bianchi in lavatrice; Vi si lavano i piatti sporchi; I panni che si lavano in famiglia; La cucina con i tortellini; Quello frìtto e una specialità della cucina emiliana; Il primo rappresentativo della cucina meneghina; Zona centrale della cucina ; Cucchiaione da cucina ; Si riempie di grani in cucina ;

Cerca altre Definizioni