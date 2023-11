La definizione e la soluzione di: È a lato dell autostrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CORSIA D EMERGENZA

Significato/Curiosita : E a lato dell autostrada

Una lunghezza di 4,250 metri. venne inizialmente classificato come autostrada, ma a seguito del decreto del 22 luglio 1989, venne effettuato il passaggio... La corsia di emergenza o di soccorso è una corsia delle strade a più corsie (ed in particolare delle superstrade e delle autostrade) destinata alla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È a lato dell autostrada : lato; autostrada; Si fissa a lato di certe moto; I disegni a lato : la parte in comune dei loro nomi; Lo scarto a lato ; Un lato del castello; Il mobiletto al lato del letto; Grande mobile con apertura sul lato superiore; Un limite di velocità in autostrada ; Una marcia da autostrada ; Separa le carreggiate in autostrada ; Tessera per l autostrada ; Una tessera per l autostrada ; Accomuna pennarello e autostrada ;

Cerca altre Definizioni