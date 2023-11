La definizione e la soluzione di: Hanno stoffa e danno punti ma non sono i campioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SARTI

Significato/Curiosita : Hanno stoffa e danno punti ma non sono i campioni

La stoffa per diventare campione, immediatamente dopo lo ingaggiò; così biaggi si trasferisce nella classe 250. nel 1991 divenne campione europeo e concluse... Persone Sarti – cognome italiano Adolfo Sarti (1928-1992) – politico italiano Antonio Sarti (1797-1880) – architetto italiano Aristide Sarti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

