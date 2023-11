La definizione e la soluzione di: Fanno la corsa tra le città ma non sono i ciclisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRENI

Significato/Curiosita : Fanno la corsa tra le citta ma non sono i ciclisti

non sono né larghi e tassellati come quelli da mountain bike né sottili, lisci e rigidi come quelli da corsa, ma hanno un battistrada intermedio. la sella... Nel trasporto ferroviario, un treno è una serie di carrozze ferroviarie collegate che corrono lungo un binario ferroviario e trasportano persone o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fanno la corsa tra le città ma non sono i ciclisti : fanno; corsa; città; sono; ciclisti; La fanno di sé i vanesi; fanno binomio con costumi; La fanno i bambini che dormono; Si fanno ai vecchi clienti; fanno parte di un corpo speciale della Polizia; Lo sono i liquidi che fanno lavorare i reni; Film d animazione con le macchine da corsa ; Sudate per una corsa ; Moto da corsa che derivano da modelli di serie; Vi si svolge la corsa delle 500 miglia; Nota corsa ciclistica in Belgio: delle Fiandre; Si prepara per la corsa ; La città Eterna; Il suo monossido inquina molte città ; città della Catalogna con un importante complesso archeologico; città spagnola sul fiume Ebro; La città francese degli arazzi; Un veicolo da città ; Lo sono gli uccelli e l etere; sono lunghi nelle scarpe da tennis; Lo sono Norvegesi e Svedesi; sono in testa all usignolo; sono a coppie in Zanzibar; sono pari nell Idaho; Grandi ciclisti : Coppi e Gino Bartali; Li premono i ciclisti ; Fanno luce ai ciclisti ; Fanno cambiare rapporto ai ciclisti ; Gino tra i grandi ciclisti del passato; ciclisti da Giro d Italia;

Cerca altre Definizioni