La definizione e la soluzione di: Vi fanno capo le federazioni dei vari sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CONI

Significato/Curiosita : Vi fanno capo le federazioni dei vari sport

35 federazioni internazionali fanno parte del movimento olimpico. i comitati organizzatori dei giochi vengono disciolti dopo le celebrazioni dei giochi... Il Comitato olimpico nazionale italiano o CONI è l'organismo di governo dello sport in Italia. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

