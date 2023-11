La definizione e la soluzione di: Il documento degli autisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PATENTE

Significato/Curiosita : Il documento degli autisti

La patente di guida italiana è un'autorizzazione amministrativa della Repubblica Italiana necessaria per la conduzione su strade pubbliche di ...

