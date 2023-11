La definizione e la soluzione di: Un diffuso primo piatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PASTA

Significato/Curiosita : Un diffuso primo piatto

Progetto di riferimento. pasta e ceci è un primo piatto diffuso nell'italia centro-meridionale. è un piatto povero, ma molto nutriente, perché i ceci - come... La pasta (in ambito tecnico definita come pasta alimentare) è un alimento a base di farina di diversa estrazione, tipico delle varie cucine regionali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

