La definizione e la soluzione di: del prete: morbido taglio di carne bovina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPPELLO

Significato/Curiosita : Del prete: morbido taglio di carne bovina

Omonimo del taglio nobile della carne bovina, la quale viene però cotta da fresca (appena tagliata), come arrosti o lessata. il nome di cappello del prete deriva... Il copricapo è un capo di abbigliamento destinato a coprire in modo parziale o totale la testa. Serve per proteggersi dall'eventuale sole, freddo, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : del prete: morbido taglio di carne bovina : prete; morbido; taglio; carne; bovina; La sacra missione del prete ; Il telo sulle spalle del prete ; Lo legge il prete ; Attributo dell abito del prete ; L usa il prete per benedire; Lo solleva il prete nella Messa; Si dice di razze dal pelo lungo e morbido ; morbido da masticare; Un morbido tessuto di lana; Tale è un nastro adesivo morbido al tatto; morbido dolcetto lombardo giallino al sambuco; Noto snack croccante dal cuore morbido ; Un taglio della partoriente; Un taglio per scaloppine; Un taglio di vitello al forno; taglio di un arto; Il taglio di un arto; Fare un taglio sulla somma; carne in umido; Fetta di carne arrostita; Il più semplice piatto di carne ; Spiedini di carne tipici della cucina indonesiana; Una lavapiatti in carne e ossa; carne bovina per ottime tartare; Carne bovina per ottime tartare; Una pregiata razza bovina ; bovina giovane dalle carni pregiate; Una bovina giovane; Una zona della Scozia e una razza bovina ; Salume magro e crudo, spesso di carne bovina ;

Cerca altre Definizioni