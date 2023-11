La definizione e la soluzione di: Città in provincia di Alessandria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TORTONA

Significato/Curiosita : Citta in provincia di alessandria

La provincia di alessandria (in piemontese provincia ëd lissandria, in alessandrino provinsa 'd lisändria) è una provincia italiana del piemonte di 405 288... Tortona (Turtona in dialetto tortonese, IPA: [tr'ta], Torton-a in piemontese, Dertona o Derthona in latino) è un comune italiano di 26 381 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Città in provincia di Alessandria : città; provincia; alessandria; La città Eterna; Il suo monossido inquina molte città ; città della Catalogna con un importante complesso archeologico; città spagnola sul fiume Ebro; La città francese degli arazzi; Un veicolo da città ; Comune in provincia di Chieti; provincia spagnola; Forma provincia con la Brianza; La provincia piemontese di Nizza Monferrato; Città in provincia di Agrigento; provincia del Sudan; Nome di due filosofi e matematici dell antica Grecia nati ad alessandria ed a Smirne; È fra Torino e alessandria ; Il califfo che incendiò alessandria d Egitto; Il capoluogo fra Torino e alessandria ; Un santo dottore della chiesa di alessandria ; L affluente del Po che bagna alessandria ;

Cerca altre Definizioni