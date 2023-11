La definizione e la soluzione di: L art... a cui si affida l impostazione grafico-visiva della campagna pubblicitaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIRECTOR

Significato/Curiosita : L art... a cui si affida l impostazione grafico-visiva della campagna pubblicitaria

Contemporanea nell'ambito dell'arte visiva è proprio l'offuscamento della linea di confine tra la nudità, la cui interpretazione sottostà al personale... Cinema Director – film pakistano del 1951 Director – film statunitense del 2008Musica Director – album di Avant del 2006 Director – gruppo musicale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

