La definizione e la soluzione di: Si apre il traforo del Sempione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : 1905

Significato/Curiosita : Si apre il traforo del sempione

Transiberiana, che apre ufficialmente dopo il suo completamento il 21 luglio del 1904. 2 aprile: apre ufficialmente il traforo del sempione, una lunga galleria... Il 1905 (MCMV in numeri romani) è un anno del XX secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

