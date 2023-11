La definizione e la soluzione di: È l agenzia di spionaggio degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CIA

Significato/Curiosita : E l agenzia di spionaggio degli stati uniti

Voce principale: stati uniti d'america. il sistema politico degli stati uniti d'america si basa su tre principi fondamentali: la repubblica, la democrazia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

