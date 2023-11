La definizione e la soluzione di: Addensare persone in poco spazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASSIEPARE

Altre risposte alla domanda : Addensare persone in poco spazio : addensare; persone; poco; spazio; Quella di pesce serve per addensare dolci; La cattura in una volta sola di più persone ; persone bizzarre bei tipi; Fa confondere le persone ; Lista di persone ; Ripartire fra più persone ; persone oneste e dabbene; poco portato al riso; poco assennati; Un attore ben poco spontaneo; L aspetto poco chiaro o sconosciuto d una vicenda; Si dice di questione poco importante; Un difetto di poco conto; Lontano nel tempo e nello spazio ; Locuzione che non lascia spazio alle trattative; spazio attrezzato per scampagnate; La porzione di spazio fra due semipiani; La parte di spazio determinata da tre semirette uscenti da un punto; spazio aperto interno a ville e case di campagna;

Cerca altre Definizioni