La definizione e la soluzione di: Una laurea... per pochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AD HONOREM

Significato/Curiosita : Una laurea... per pochi

Ufficiale del regio esercito. era anche noto come "l'avvocato" per via della sua laurea in giurisprudenza, anche se, non avendo mai sostenuto l'esame abilitativo... Smetto quando voglio - Ad honorem è un film del 2017 diretto da Sydney Sibilia. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

