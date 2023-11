La definizione e la soluzione di: Spostati da un luogo a un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRASLATI

Significato/Curiosita : Spostati da un luogo a un altro

Proprietaria di un bar a posillipo, caffè vulcano (acquistato da alberto palladini), divenuto poi anche tavola calda. il locale è il luogo preferenziale... Cave canem è una locuzione latina che significa letteralmente "Stai attento al cane". Veniva scritto all'ingresso delle abitazioni per avvisare che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

