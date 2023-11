La definizione e la soluzione di: Portano il nome di astronomi e scienziati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CRATERI LUNARI

Significato/Curiosita : Portano il nome di astronomi e scienziati

I crateri di marte con diametro maggiore di 60 km portano il nome di scienziati, scrittori o altri uomini che hanno legato il proprio nome o le proprie... I crateri lunari sono crateri da impatto distribuiti sulla superficie lunare. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Portano il nome di astronomi e scienziati : portano; nome; astronomi; scienziati; Ceste che si portano come zaini; Alcuni la portano al collo; Si portano in processione; Calzature che si portano senza calze; Le correnti che portano l aliante in quota; I domenicani lo portano bianco; Legò il suo nome alla pila; Il nome di Tolstoj; Il nome di King Cole il cantante del 900; nome di due filosofi e matematici dell antica Grecia nati ad Alessandria ed a Smirne; L antico nome del fiume Po; Dà nome a un lago del Lazio; Li puntano gli astronomi ; Gli astronomi nel presepe; Un edificio da astronomi ; Unità di misura di lunghezza usata dagli astronomi ; scienziati di grande fama; Riunione di scienziati o di politici; scienziati di fama; Li eseguono gli scienziati ; Danno da pensare agli scienziati ; Le postulano gli scienziati ;

Cerca altre Definizioni