La definizione e la soluzione di: Un indumento... che richiede pochissima stoffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SLIP

Significato/Curiosita : Un indumento... che richiede pochissima stoffa

Il kimono ( letteralmente "cosa da indossare" e quindi "abito") è un indumento tradizionale giapponese, nonché il costume nazionale del paese del sol... Pinerolo (Pinareul in piemontese, Pinairòl in occitano, Pignerol in francese) è un comune italiano di 35 525 abitanti nella città metropolitana di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un indumento... che richiede pochissima stoffa : indumento; richiede; pochissima; stoffa; indumento protettivo del subacqueo; indumento che copre le spalle; Un indumento a maglia; indumento di lana; indumento con le frange; Un indumento informale; richiede molte verdure; Le richiede larghe il traffico; La richiede l azienda per verificare l indisponibilità di un dipendente al lavoro; La richiede l intervento chirurgico; richiede speciali abiti; richiede tante verdure; Ha pochissima stoffa; A pochissima distanza fin quasi a sfiorare; A pochissima distanza; A pochissima distanza, fin quasi a sfiorare; Hanno pochissima pratica nel lavoro; I sarti li usano di stoffa ; Tasche di stoffa ; Uno strappo nella stoffa ; Ha stoffa per raccontare; Capo in maglia o stoffa indossato sulle spalle; Avvolta da una striscia di stoffa ;

Cerca altre Definizioni