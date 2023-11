La definizione e la soluzione di: Il compositore dell opera Il principe Igor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BORODIN

Significato/Curiosita : Il compositore dell opera il principe igor

il principe igor' (in russo ) è l'unica opera lirica di aleksandr porfir'evic borodin. il compositore scrisse anche il libretto basandosi sul... Aleksandr Porfir'evic Borodin (in russo ´ ´ ´; San Pietroburgo, 12 novembre 1833 – San Pietroburgo, 27 febbraio 1887) è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il compositore dell opera Il principe Igor : compositore; opera; principe; igor; Lo Stravinskij grande compositore ; Joaquin compositore ; Il Mahler compositore ; Ferdinando compositore ; Morricone compositore ; Celebre violinista e compositore veneziano del 700; Riproduce in forma ridotta un opera in progettazione; Prestatore d opera ; Celebre opera di Cimarosa; Un opera di Kipling; Lescout opera lirica di Puccini; Lescaut opera lirica; Un principe con la coda e le corna; Il principe shakespeariano dell essere o non essere; Un principe pucciniano; principe sovrano; Può esserlo il principe ; Nobile inferiore al principe e superiore al marchese; L igor ginnasta oro ad Atene nel 2004; igor , matematico russo del 900; Principio di igor ; I limiti di igor ; igor __, scultore polacco;

Cerca altre Definizioni