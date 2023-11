La definizione e la soluzione di: Spazio nel cassetto per nascondere le cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DOPPIOFONDO

Significato/Curiosita : Spazio nel cassetto per nascondere le cose

Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Spazio nel cassetto per nascondere le cose : spazio; cassetto; nascondere; cose; Lontano nel tempo e nello spazio ; Locuzione che non lascia spazio alle trattative; spazio attrezzato per scampagnate; La porzione di spazio fra due semipiani; La parte di spazio determinata da tre semirette uscenti da un punto; spazio aperto interno a ville e case di campagna; Il cassetto della lavatrice lo ha del detersivo; cassetto di scrivania; cassetto ; Messo nel cassetto ; Fondo di cassetto ; Può nascondere l età; Può nascondere il Sole; nascondere un oggetto; Il beone non può nascondere quello del bere; Sotto un falso ci si può nascondere ; Occultare nascondere ; Se ne fa uno largo di certe cose ; Le cose di cui si parla; Confusa mescolanza di cose ; Lo è chi è geloso delle sue cose ; Dice di esserlo molto chi è oberato di cose da fare; Profano di cose sacre;

