Soluzione 9 lettere : BATTITORE

Significato/Curiosita : Un ruolo nel baseball

Stai cercando l'omonimo videogioco sportivo nintendo, vedi baseball (videogioco). il baseball (['besbl]; tradotto come pallabase o palla base, raramente... Il battitore (batter in lingua inglese), è un ruolo offensivo del baseball e del softball, ricoperto dal giocatore della squadra in attacco che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

