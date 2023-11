La definizione e la soluzione di: Richard, il trentasettesimo presidente degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NIXON

Significato/Curiosita : Richard il trentasettesimo presidente degli stati uniti

Natali al trentasettesimo presidente degli stati uniti, richard nixon, il 9 gennaio 1913. la contea ha acquisito nuova popolarità per i telefilm degli anni... Richard Milhous Nixon (Yorba Linda, 9 gennaio 1913 – New York, 22 aprile 1994) è stato un politico statunitense, 37º Presidente degli Stati Uniti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

