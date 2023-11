La definizione e la soluzione di: Si consuma a fine pasto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRUTTA

Significato/Curiosita : Si consuma a fine pasto

Tra una portata e l'altra. oggi si consuma normalmente a fine pasto come digestivo o tra il primo e il secondo piatto. a grandi linee, gli ingredienti dello... Con la parola frutta si raggruppano comunemente vari tipi di frutto commestibili. Tra questi sono compresi alcuni che non sono propriamente frutti, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

