Soluzione 7 lettere : MONVISO

Significato/Curiosita : Viene definito il re di pietra

Consiglio dei ministri trasferì, con un atto definito dal re "rivoluzionario", le funzioni accessorie di capo provvisorio dello stato al presidente del... Il Monviso (Viso ['viz] in piemontese, Vísol ['vizl] in occitano - 3.841 m s.l.m.) – detto anche Re di Pietra – è la montagna più alta delle Alpi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

