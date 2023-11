La definizione e la soluzione di: Uova strapazzate con prosciutto e formaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OMELETTE

Significato/Curiosita : Uova strapazzate con prosciutto e formaggio

Le uova strapazzate sono un piatto molto diffuso a base di uova, tipicamente di gallina. il piatto consiste nel miscelare tra loro l'albume e il tuorlo... L'omelette (termine francese, raramente adattato in omeletta) è un piatto a base di uova rapidamente cotte con burro o olio in una padella. Talvolta, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

