La definizione e la soluzione di: La serie tv con Spock e il capitano Kirk. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STAR TREK

Significato/Curiosita : La serie tv con spock e il capitano kirk

Comandante, è l'ingegnere capo nonché secondo ufficiale (terzo in comando) al quale viene affidato il comando della nave in assenza di kirk e spock. nyota... Star Trek è un media franchise di genere fantascientifico che ha avuto inizio nel 1966 con una serie televisiva omonima ideata da Gene Roddenberry, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

