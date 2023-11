La definizione e la soluzione di: Lo scudo di tartarughe e crostacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARAPACE

Il carapace è una parte dell'esoscheletro presente in certi animali, fra cui artropodi (come crostacei e aracnidi) e vertebrati (come le tartarughe).

Altre risposte alla domanda : Lo scudo di tartarughe e crostacei : scudo; tartarughe; crostacei; Lo scudo di Pallade; Fanti dell antica Grecia con la pelta come scudo ; Lo scudo della tartaruga; In araldica sono tre fasce corte nello scudo ; scudo cerimoniale sacro dell antica Roma; La scritta nello scudo crociato della DC lat; Non lo sono coloro che imitano le tartarughe ; Spesso contiene tartarughe ; Tarde come le tartarughe ; Il Sanzio... delle tartarughe ninja; L arcipelago delle tartarughe ; Isole del Pacifico con tartarughe giganti; La zuppa di pesce e crostacei alla marsigliese; crostacei per gustosi risotti; Il bernardo fra i crostacei ; I comunissimi crostacei detti denti di cane; Il fritto giapponese di verdura e crostacei ; I crostacei in salsa rosa di uno squisito cocktail;

