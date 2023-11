La definizione e la soluzione di: Ripetizione di un espressione tra virgolette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CITAZIONE

Significato/Curiosita : Ripetizione di un espressione tra virgolette

Qualcosa di uguale, nonostante tutti i mutamenti delle situazioni complessive, e la creazione di nuove qualità - ipotesi impossibile! [enfasi e virgolette dell'autore]»... Una citazione è la ripetizione di un'espressione che viene riportata in un testo da una persona diversa dall'autore. Una citazione può derivare da un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

